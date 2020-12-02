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Aktüel Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 214 kişiye para cezası
Aktüel

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 214 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-12-02 13:13:39 -
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 214 kişiye para cezası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 214 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 1586 iş yeri denetlendi, 17 bin 741 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, karantina ihlali yapan 16, maske takmayan 122, sosyal mesafe kuralına uymayan 6, yasaklanan yerlerde sigara içen 58, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 11 kişi ile maske takma kuralına uyulmayan 1 işletme sahibine para cezası uygulandı.

Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 43 şüpheli yakalandı.

Öte yandan salgının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan trafik tedbirleri doğrultusunda 1206 araç denetlendi.

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