  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 165 kişiye para cezası
Aktüel

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 165 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-10-30 12:29:10 -
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 165 kişiye para cezası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 165 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 1502 iş yeri denetlendi, 21 bin 549 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 14, sosyal mesafe kuralına uymayan 10 ve maske takmayan 134 kişi ile tedbirlere uymayan 5 iş yerine ve ayakta yolcu kısıtlamasına uymayan 2 sürücüye idari para cezası kesildi.

Öte yandan, denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 49 şüpheli yakalandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'a 'bana meydan oku' diyen Kılıçdaroğlu alay konusu oldu
Gündem

Erdoğan'a 'bana meydan oku' diyen Kılıçdaroğlu alay konusu oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşısında görünce renk değiştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a küstah sözler sarf e..
Selçuk Bayraktar yeni müjdeyi verdi! 'Atı alan...'
Gündem

Selçuk Bayraktar yeni müjdeyi verdi! 'Atı alan...'

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEI tarafından geliştirile..
Mesut Yılmaz hayatını kaybetti
Siyaset

Mesut Yılmaz hayatını kaybetti

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz bugün hayatını kaybetti.
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay