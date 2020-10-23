  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 160 kişiye para cezası
Aktüel

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 160 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-10-23 02:41:25 -
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 160 kişiye para cezası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 160 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 1187 iş yeri denetlendi, 22 bin 332 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 14, sosyal mesafe kuralına uymayan 7 ve maske takmayan 139 kişi ile tedbirlere uymayan 4 iş yerine idari para cezası uygulandı.

Denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 49 şüpheli de yakalandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Aliyev'den Rusya'nın önerisine yeşil ışık! Ancak bir şartı var
Dünya

Aliyev'den Rusya'nın önerisine yeşil ışık! Ancak bir şartı var

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya'nın Dağlık Karabağ'a gözlemci yerleştirme fikriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Dağlık Karabağ'a..
Türkiye düşmanı Macron ve avenesini çıldıracak! Fransız dergi her şeyi itiraf etti
Gündem

Türkiye düşmanı Macron ve avenesini çıldıracak! Fransız dergi her şeyi itiraf etti

Fransa'da yayın yapan 'Courrier International' dergisi Türkiye’nin uluslararası mücadelesine değinerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ‘süper kahram..
Uzmanlardan çarpıcı analiz: Türkiye
Gündem

Uzmanlardan çarpıcı analiz: Türkiye "kuşatmayı" kıracak güce sahip

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı "Suriye'den Akdeniz ve Kafkaslar'a uzanan kriz noktalarını birleştirdiğinizde çıkan tab..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay