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Aktüel Kocaeli'de Kovid-19 salgınıyla mücadelede yeni kararlar alındı
Aktüel

Kocaeli'de Kovid-19 salgınıyla mücadelede yeni kararlar alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-13 22:10:56 -
Kocaeli'de Kovid-19 salgınıyla mücadelede yeni kararlar alındı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 10 hasta başı monitörün, 4 PCR cihazın, 80 tablet ile 40 masaüstü bilgisayarın Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilmesine karar verildi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz başkanlığında gerçekleştirilen İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında Kovid-19 tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındı.

Valiliğin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı hizmet veren hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde kullanılmak üzere 10 hasta başı monitörü ile Halk Sağlığı Laboratuvarında kullanılmak üzere 4 PCR cihazı, sahada görevli personel tarafından Sağlık Bakanlığı uygulamalarında kullanılmak üzere 80 tablet bilgisayarı ve çağrı merkezlerinde kullanılmak üzere 40 masaüstü bilgisayar temin edilmesinin uygun olduğuna karar verildi.

Ayrıca Kocaeli'deki meydanlar ile Başiskele ilçesindeki bazı caddelerde de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sigara içilmesine yasak getirildi.

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