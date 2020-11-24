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Aktüel Kocaeli'de izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti
Aktüel

Kocaeli'de izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti

Gözaltına alınan 99 kişi serbest kaldı

Yeniakit Publisher
2020-11-24 19:34:08 -
Kocaeli'de izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polis izin vermedi.

Birleşik Metal İşçileri Sendikası üyeleri, çalıştıkları fabrikalarda ücretsiz izne çıkarıldıklarını ya da işlerine son verildiğini belirten işçilere destek için Gebze'deki şube binası önünde bir araya geldi.

Buradan slogan atarak Ankara'ya yürümek isteyen gruba polis, Kocaeli Valiliği tarafından koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında önceki gün alınan, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 30 gün süreyle yasaklanması kararını hatırlatarak uyarıda bulundu.

Grup, uyarılara rağmen dağılmadı. Gruba müdahale eden polis, bazı sendika yöneticilerinin de aralarında olduğu 99 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyette ifade işlemleri tamamlanan göstericiler, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.


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