Kocaeli'de iki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı bıçaklı ve silahlı kavgaya ilişkin adliyeye sevk edilen 2 zanlıdan biri tutuklandı.
Yüzbaşılar Mahallesi Seyit Onbaşı Parkı'nda iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Halil Kuru (30) bıçakla, B.T. tabancayla ayağından yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Halil Kuru, hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olayla ilgili aralarında cinayet zanlısı B.T'nin de olduğu 7 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden U.T. ve B.T. Gölcük Adliyesi'ne sevk edilirken, diğer 5 kişi emniyetteki sorguları tamamlanınca serbest bırakıldı.
Cinayet zanlısı B.T. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, U.T. ise serbest bırakıldı. Öte yandan Halil Kuru'nun cenazesi, Kocatepe Camisi'nde kılınan namazın ardından 17 Ağustos Mezarlığı'nda toprağa verildi.