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Aktüel Kocaeli'de iki arkadaş arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
Aktüel

Kocaeli'de iki arkadaş arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-10-23 00:16:54 -
Kocaeli'de iki arkadaş arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde iki arkadaş arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, 4 Temmuz Mahallesi'nde otomobille giden Burak Şahin İren (32) ve Yıldıray A. (36), Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda araçtan inerek henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Yıldıray A, yanındaki silahla İren'e ateş ederek kaçtı.

Ağır yaralanan İren, vatandaşlar tarafından aynı otomobille Karamürsel Devlet Hastanesine götürüldü. Ameliyata alınan İren, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli Yıldıray A, bir süre sonra silahıyla polise teslim oldu.

Hayatını kaybeden Burak Şahin İren'in evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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