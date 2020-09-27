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Aktüel Kocaeli'de galvaniz fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı
Aktüel

Kocaeli'de galvaniz fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı

Yeniakit Publisher
2020-09-27 20:17:32 -
Kocaeli'de galvaniz fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki galvaniz fabrikasında çıkan yangın, hasara neden oldu.

Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren galvaniz fabrikasının haddehane bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin büyümesi üzerine, işçiler fabrikadan tahliye edildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İzmit, Derince ve Başiskele ilçelerinden gelen takviye ekiplerinin de müdahalesiyle yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucunda kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangında fabrikanın haddehane bölümü zarar gördü.

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