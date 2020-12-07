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Aktüel Kocaeli'de evde çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi
Aktüel

Kocaeli'de evde çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi

Yeniakit Publisher
2020-12-07 14:54:04 -
Kocaeli'de evde çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde evde çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi 167. Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevlerden çıkan dumanlar kısa sürede apartmanı sardı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Ekiplerin yardımıyla dışarı çıkarılan ve dumandan etkilenen biri bebek 7 kişiye ambulansta müdahale edildi.

Yangında, apartmanda hasar meydana geldi.


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