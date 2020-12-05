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Aktüel Kocaeli'de evde çıkan yangında 3 çocuk dumandan etkilendi
Aktüel

Kocaeli'de evde çıkan yangında 3 çocuk dumandan etkilendi

Yeniakit Publisher
2020-12-05 20:26:10 -
Kocaeli'de evde çıkan yangında 3 çocuk dumandan etkilendi

KOCAELİ (AA ) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yangın çıkan evdeki 3 kardeş dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, Adem Yavuz Mahallesi 2339. Sokak'ta 6 katlı binanın ikinci katındaki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evde yalnız olduğu öğrenilen, en büyüğü 12 yaşındaki 3 kardeşin ağladığını duyan komşuları, alevleri görünce itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin yardımıyla dışarı çıkarılan ve dumandan etkilenen çocuklara, ambulansta müdahale edildi.

Yangında, evde hasar meydana geldi.

Yangın çıktığı sırada baba M.A ve anne Y.A'nın dışarıda oldukları öğrenildi.


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