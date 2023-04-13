Kocaeli'de Erdoğan heyecanı! Büyük gün Cumartesi...

28. Dönem AK Parti Kocaeli milletvekili adayları, 3 grup halinde ilçe ilçe vatandaşları ziyaret etti.

AK Parti Kocaeli teşkilatları ile birlikte sahada çalışmalarını gerçekleştiren adaylar vatandaşları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Cumartesi günü gerçekleştirilecek Kocaeli Şehir Hastanesi ve onlarca projenin açılış programına davet etti.

15 Nisan Cumartesi günü saat 16.00’da gerçekleştirilecek olan Kocaeli Şehir Hastanesi’nin açılışına vatandaşları davet eden AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, şu ifadeleri kullandı:

Kocaeli Şehir Hastanesi’nin açılışını Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştireceğiz. Milletin umudu, ümmetin ümidi olan Sayın Genel Başkanımızı Kocaeli’mizde büyük bir sevgi ve muhabbetle karşılayacak ve coşkulu bir şekilde ağırlayacağız. Tüm Kocaelili hemşerilerimizi cumartesi günü Kocaeli Şehir Hastanesi’nin açılışına davet ediyoruz.