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Aktüel Kocaeli'de elektrik trafosu patladı: 2 yaralı
Aktüel

Kocaeli'de elektrik trafosu patladı: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-30 08:58:06 -
Kocaeli'de elektrik trafosu patladı: 2 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, elektrik trafosunun patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kazım Karabekir Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'ndeki elektrik trafosunda bakım çalışması yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Patlamada yaralanan 2 işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, trafonun onarılması için çalışma devam ediyor.

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