Kocaeli'de cephanelik gibi ev: 1 gözaltı
Silah ticareti yaptığı iddia edilen bir kişinin evine düzenlenen baskında 6 tabanca, 13 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 280 tabanca mermisi ele geçirildi.14 Kasım 2018 Çarşamba 14:05
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, silah ticareti yaptığı belirlenen F.U.'nun Derince'de bulunan evine baskın düzenledi.
Evde yapılan aramada 6 tabanca, 13 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 280 tabanca mermisi ele geçirildi. Gözaltına alınan F.U. emniyetteki işlemlerin ardından 'silah ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.
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