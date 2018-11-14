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Kocaeli'de cephanelik gibi ev: 1 gözaltı

Silah ticareti yaptığı iddia edilen bir kişinin evine düzenlenen baskında 6 tabanca, 13 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 280 tabanca mermisi ele geçirildi.

14 Kasım 2018 Çarşamba 14:05
Kocaeli'de cephanelik gibi ev: 1 gözaltı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, silah ticareti yaptığı belirlenen F.U.'nun Derince'de bulunan evine baskın düzenledi.

Evde yapılan aramada 6 tabanca, 13 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 280 tabanca mermisi ele geçirildi. Gözaltına alınan F.U. emniyetteki işlemlerin ardından 'silah ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 14:05
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