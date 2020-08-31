  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kocaeli'de bir sokak karantinaya alındı
Aktüel

Kocaeli'de bir sokak karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-31 17:15:37 -
Kocaeli'de bir sokak karantinaya alındı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir sokakta karantina uygulaması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Denizevler Mahallesi 4041. Sokak'ta pozitif vaka ve bunlarla temaslı kişiler olduğu tespit edildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca sokağın karantina altına alınmasına karar verildi.

Emniyet ekiplerinin giriş ve çıkışında önlem aldığı sokakta yaşayanların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Murat Övüç önce tokatlandı sonra yalvardı
Gündem

Murat Övüç önce tokatlandı sonra yalvardı

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar nedeniyle birçok kesimin tepkisini çeken Murat Övüç, Marmaris'ta bir vatandaş tarafından dövüldü. ..
AB: Türkiye oyunun kurallarını değiştirmek istiyor
Dünya

AB: Türkiye oyunun kurallarını değiştirmek istiyor

Avrupa Birliğinden (AB) Türkiye, Rusya ve Çin'le ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

Organize linç kampanyasına cevap! Akit TV'den KJ hatası için kamuoyuna duyuru
Gündem

Organize linç kampanyasına cevap! Akit TV'den KJ hatası için kamuoyuna duyuru

Akit TV'de bugün sehven ekrana yansıyan KJ hatası için kamuoyuna duyuru...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı