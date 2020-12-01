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Aktüel Kocaeli'de bir kişi darp edilerek öldürülmüş halde bulundu
Aktüel

Kocaeli'de bir kişi darp edilerek öldürülmüş halde bulundu

Yeniakit Publisher
2020-12-01 02:51:10 -
Kocaeli'de bir kişi darp edilerek öldürülmüş halde bulundu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi darp edilerek öldürülmüş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi Nurettinpaşa Caddesi'nde kanlar içinde hareketsiz şekilde bir kişinin yattığını gören vatandaşlar polise ve 112 acil sağlık ekiplerine bilgi verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, başına darbe aldığı belirlenen kişinin öldüğünü tespit etti.

Cenaze, caddenin kalabalıklaşması üzerine cenaze nakil aracı beklenmeden, polis eşliğinde ambulansla İzmit Seka Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yapılan araştırmada ölen kişinin Okan Yalın (35) olduğunu belirleyen polis, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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