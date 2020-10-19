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Aktüel Kocaeli'de bir apartman karantinaya alındı
Aktüel

Kocaeli'de bir apartman karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-19 21:20:50 -
Kocaeli'de bir apartman karantinaya alındı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir apartman karantinaya alındı.

Özgürlük Mahallesi 230/3 Sokak'ta 10 daireli bir apartmanın 2 dairesinde 3 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı.

Apartmanda 15 kişinin de temaslı olabileceği değerlendirilmesiyle Çayırova İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca 7 günlük karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince apartman giriş kısmına güvenlik şeritleri çekildi.

Karantina sürecinde bina sakinlerinin ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanacağı öğrenildi.

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