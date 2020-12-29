  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kocaeli'de berberi ve komşusunu bıçakla yaralayan müşteri yakalandı
Aktüel

Kocaeli'de berberi ve komşusunu bıçakla yaralayan müşteri yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-29 15:56:07 -
Kocaeli'de berberi ve komşusunu bıçakla yaralayan müşteri yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tıraş olduğu berberi ve esnaf komşusunu bıçakla yaralayan zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Kuzey Mahallesi'nde 2 kişiyi bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan A.B'yi (19) yakaladı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

- Olay

Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi'nde Beyazsaray İş Hanı'ndaki bir berberde tıraş olup saçına fön çektiren A.B, saç modelini beğenmediği gerekçesiyle berber kalfası Oğuzhan Çiftçi'yi darbetmişti.

A.B, kavgayı ayırmaya çalışan komşu esnaf Ramazan Mutlu ve Çiftçi'yi bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçmıştı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, polis ekipleri A.B'yi yakalamak için çalışma başlatmıştı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Aboubakar’a yapılan terbiyesizlik sonrası Emniyet’e flaş çağrı
Spor

Aboubakar’a yapılan terbiyesizlik sonrası Emniyet’e flaş çağrı

Sabah yazarı Hıncal Uluç, Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Vincent Aboubakar'ın annesini kaybetmesinin ardından sosyal medyada paylaşılan küfürler..
Cansu Canan Özgen’e ‘maşallah’ diyen İlber Ortaylı için olay sözler! ‘Eğer işin içine bunları katmasaydı…’
Gündem

Cansu Canan Özgen’e ‘maşallah’ diyen İlber Ortaylı için olay sözler! ‘Eğer işin içine bunları katmasaydı…’

Yazar Kübra Par, Prof. İlber Ortaylı’nın sunucu Cansu Canan Özgen’e söylediği “Maşallah, şuna bak” ifadesi için “Biraz densizlik etmiş” yoru..
Okurken mideniz bulanacak! Kılıçdaroğlu’ndan CHP’deki tecavüzlere dair iğrenç sözler
Siyaset

Okurken mideniz bulanacak! Kılıçdaroğlu’ndan CHP’deki tecavüzlere dair iğrenç sözler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisindeki tecavüz vakalarının gündemi değiştirmek için AK Parti tarafından ortaya atıldığını söyley..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay