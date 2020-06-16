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Aktüel

Kocaeli’de aranan 37 kişi eş zamanlı operasyonla yakalandı

Kocaeli’de polis ekipleri tarafından sabah saatlerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda farklı suçlardan aranan 37 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 12:59:13 -
Kocaeli’de aranan 37 kişi eş zamanlı operasyonla yakalandı

Kocaeli’de polis ekipleri tarafından sabah saatlerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda farklı suçlardan aranan 37 kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanması amacıyla 80 ekip ve 275 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda yaralama, cebir tehdit hile ile kişi hürriyetini yoksun bırakma, silahla tehdit, fuhşa teşvik ve aracılık veya yer temin etmek, hırsızlık, dolandırıcılık, ruhsatsız tabanca bulundurma, uyuşturucu madde ticareti yapmak ve vergi usul kanununa muhalefet suçlardan aranan ve haklarında 1-8 yıl ağır hapis cezası bulunan toplam 37 aranan şahıs yakalandı.


Gözaltına alınan şahısların emniyette tamamlan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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