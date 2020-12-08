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Aktüel Kocaeli'de 1070 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
Aktüel

Kocaeli'de 1070 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-08 22:41:02 -
Kocaeli'de 1070 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de polisin düzenlediği operasyonda, 1070 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce kaçakçılığın önlenmesine ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında bir ihbar üzerine Kartepe ilçesindeki bir depoya operasyon düzenlendi.

Depoda yapılan aramada, 490 kilogram paketlenmiş ve 580 kilogram paketlenmeye hazır toplam 1070 kilogram nargile tütünü, yaklaşık 20 litre gıda aroması, 1083 adet paketlemede kullanılan ambalaj, terazi ve paketlemede kullanılan ısıtıcılı kilit makinesi ile nargile tütün imalatında kullanılan 2 adet küçük mikser ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

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