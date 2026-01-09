  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran’da kaos tırmanıyor! İsferayen’de sokağa inen protestocular savcıyı öldürdü! Mavi Vatan'ın yeni Barbaros'u! GÖKDENİZ hedefi tam isabetle vurdu "Sözcü Gazetesi’nin İmamoğlu’ndan rüşvet aldığı ortaya çıktı!" Kirli algı operasyonu ellerinde patladı: Masa başında yalan rüzgarı! Fahiş aidatlara çözüm geliyor! Son sözü meclis söyleyecek! İzmir’de kooperatif vurgununa bir darbe daha! Başsavcılık Tunç Soyer ve Kaya’nın tahliyesine itiraz etti! Terör sevici İstanbul Barosu’nun terör davasında karar açıklandı! Madalya da taksaydınız... Bornova Belediyesi'ne tepki: Okul inşaatına ruhsat vermeyerek süreci tıkadı CHP eser değil, engel üretiyor ABD'de 5 eyalet sosyal güvenlik fonlarının dondurulduğu gerekçesiyle Trump’a dava açtı Kazan Kaldırdılar 28 yıl sonra rekor geldi! Altına yatırım yapan büyük kazandı Savcı Sayan’dan bomba transfer iddiası! CHP’li Büyükşehir belediyesi AK Parti’ye geçiyor
Yerel Kocaeli Valiliği açıkladı: Motosiklet ve kuryelere trafik yasağı
Yerel

Kocaeli Valiliği açıkladı: Motosiklet ve kuryelere trafik yasağı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kocaeli Valiliği açıkladı: Motosiklet ve kuryelere trafik yasağı

Kocaeli Valiliği, beklenen olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla kent genelinde bir dizi geçici trafik tedbiri aldı. Yapılan açıklamada, risklerin azaltılması için motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin belirli bir süreliğine trafiğe çıkışının yasaklandığı belirtildi. Valilik, sürücülerden bu yasaklara uymalarını ve mümkün olduğunca toplu taşıma veya özel araçlarla seyahat etmelerini istedi.

Kocaeli'nde yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın güney ve batı yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceğinin öngörüldüğü belirtildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre oluşabilecek risklere karşı alınan tedbirler kapsamında motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı geçici olarak kısıtlandı.

Söz konusu yasak, 10 Ocak Cumartesi günü saat 13.00’te başlayacak ve 11 Ocak Pazar günü saat 09.00’a kadar devam edecek.

Fırtına trafikteki 2 tır ile 1 kamyoneti yaprak gibi uçurdu
Fırtına trafikteki 2 tır ile 1 kamyoneti yaprak gibi uçurdu

Gündem

Fırtına trafikteki 2 tır ile 1 kamyoneti yaprak gibi uçurdu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tarım Kredi’de kıyma ve kuşbaşı fiyatı düştü! Neredeyse yarı yarıya daha ucuz
Ekonomi

Tarım Kredi’de kıyma ve kuşbaşı fiyatı düştü! Neredeyse yarı yarıya daha ucuz

Vatandaşlara indirim müjdelerini peş peşe duyuran Tarım Kredi Marketleri, kıyma ve kuşbaşı fiyatları düştü.

Terör hamisi ABD'den PKK-SDG'yi kurtarma operasyonu: Tom Barrack yine sahneye çıktı!
Gündem

Terör hamisi ABD'den PKK-SDG'yi kurtarma operasyonu: Tom Barrack yine sahneye çıktı!

Suriye ordusunun Halep'te başlattığı kararlı harekatla inleri başına yıkılan PKK-SDG'li teröristlerin imdadına yine "efendileri" yetişti. AB..
Hapisteki Aysever’den Dışardaki Özgür Özel’e: "Seninle yer değiştireceğiz!" Hırsızların elini sıkmam demişti! Özel’in susturma girişimi duvara tosladı
Gündem

Hapisteki Aysever’den Dışardaki Özgür Özel’e: “Seninle yer değiştireceğiz!” Hırsızların elini sıkmam demişti! Özel’in susturma girişimi duvara tosladı

Yolsuzluk ve irtikaptan tutuklanan Ekrem İmamoğlu için daha önce "Hırsızın elini sıkmam" diyerek rezil eden Enver Aysever, bu kez CHP Genel ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23