Kocaeli Valiliği açıkladı: Motosiklet ve kuryelere trafik yasağı

Kocaeli'nde yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın güney ve batı yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceğinin öngörüldüğü belirtildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre oluşabilecek risklere karşı alınan tedbirler kapsamında motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı geçici olarak kısıtlandı.

Söz konusu yasak, 10 Ocak Cumartesi günü saat 13.00’te başlayacak ve 11 Ocak Pazar günü saat 09.00’a kadar devam edecek.