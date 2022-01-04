Kocaeli otomotiv ihracat lideri oldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen yıl 29 milyar 342 milyon dolarla en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi.

AA muhabirinin TİM verilerinden derlediği bilgilere göre, Kocaeli otomotiv endüstrisi geçen yıl 6 milyar 959,8 milyon dolarlık dış satıma imza atarak otomotivde ihracat şampiyonu oldu. Bursa, 6 milyar 698,9 milyon dolarla ikinci ve İstanbul 6 milyar 494,9 milyon dolarla üçüncü il olarak kayıtlara geçti.

Sakarya, 4 milyar 472,7 milyon dolar ihracat yaparak listenin dördüncü sırasında konumlanırken, Ankara 1 milyar 166,7 milyon dolarla en fazla dış satım yapan beşinci il oldu.

Geçen yıl 2020'ye kıyasla Kocaeli'nin otomotiv ihracatı yüzde 19,8, İstanbul'un yüzde 22,7, Sakarya'nın yüzde 11,7 ve Ankara'nın yüzde 1,6 artarken, Bursa'nın yüzde 0,8 azaldı.

Almanya dış satımda ilk sırada

Türk otomotiv sanayisinin ihracatında en büyük pazar geçen yıl da Almanya oldu.

Türkiye'den Almanya'ya geçen yıl 4 milyar 167,7 milyon dolarlık otomotiv ihracatı gerçekleştirildi.

En fazla otomotiv ihracatı yapılan ülkeler sıralamasında Almanya'yı, 3 milyar 371,4 milyon dolarla Fransa ve 3 milyar 93,6 milyon dolarla Birleşik Krallık izledi.

İtalya 2 milyar 448,5 milyon dolarla dördüncü ve İspanya da 1 milyar 606,5 milyon dolarla beşinci sırada yer aldı.

Türkiye'nin otomotiv ihracatı ABD'ye 1 milyar 227,4 milyon dolar ve Rusya Federasyonu'na 706 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

ABD'ye ihracat yüzde 29,1 arttı

Geçen yıl Almanya'ya otomotiv ihracatında yüzde 16,7, Fransa'ya yüzde 13,8, Birleşik Krallık'a yüzde 39,1, İtalya ile İspanya'ya da yüzde 14,6'lık artış kaydedildi.

ABD'ye olan ihracat ise yüzde 29,1 artış gösterdi.