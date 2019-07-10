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Kocaeli, marka değeri en güçlü 4’üncü il

KOCAELİ (İHA) – İlk kez Türkiye büyükşehirleri için yapılan "Turkey Metropol 30" araştırmasında Kocaeli, marka değeri en güçlü 4.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:21
Kocaeli, marka değeri en güçlü 4’üncü il

KOCAELİ (İHA) – İlk kez Türkiye büyükşehirleri için yapılan "Turkey Metropol 30" araştırmasında Kocaeli, marka değeri en güçlü 4. il oldu.


Brand Finance ve Curiocity iş birliği ile ilk kez Türkiye büyükşehirleri için yapılan "Turkey Metropol 30" araştırması şehirlerin marka değerleri ve marka güçlerini ortaya koydu. Kocaeli, 16 milyar 44 milyon dolarlık marka değeri ile en güçlü 4’üncü il oldu. Türkiye büyükşehirleri için yapılan "Turkey Metropol 30" araştırması sonuçları açıklandı. Derlenen bilgilere göre, İstanbul 131 milyar 614 milyon dolarlık marka değeri ile zirvede yer alırken bu şehri 35 milyar 458 milyon dolarla Ankara, 24 milyar 229 milyon dolarla İzmir, 16 milyar 44 milyon dolarla Kocaeli, 15 milyar 769 milyon dolarla Bursa, 10 milyar 358 milyon dolarla Antalya, 7 milyar 837 milyon dolarla Konya, 7 milyar 284 milyon dolarla Gaziantep, 7 milyar 244 milyon dolarla Adana, 6 milyar 737 milyon dolarla Mersin izledi.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:21
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