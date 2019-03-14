Kocaeli İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’nı konuk etmeye hazırlanıyor

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, ‘’Çanakkale Savaşı ve İstiklal Marşı’nın Kabulü’’ haftası dolayısıyla Kocaeli’de ilk konserini 16 Mart tarihinde verecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Çanakkale Savaşı ve İstiklal Marşı’nın Kabulü haftası dolayısıyla konser düzenlenecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’nın yapacağı konser 16 Mart Cumartesi günü saat 20.00’da Süleyman Demirel Kültür Merkezi(SDKM)’de gerçekleştirilecek. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası bu konser ile Kocaeli’nde ilk kez sahne alacak. Şefliğini Massimiliano Caldi’nin yaptığı İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’nın solistliğini de viyolonsel Poyraz Baltacıgil yapacak.Konserde Dmitri Shostakovich viyolonsel konçertosu ile Gioachino Rossini, Guillaume Tell, Giuseppe Verdi ve Vespri Siciliani opera eserlerini seslendirecek. Konseri dinlemek isteyen vatandaşlar, davetiyeleri Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilecek.