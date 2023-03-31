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Ekonomi Kocaeli Belediyesi deniz uçağı kiralama hizmeti alacak
Ekonomi

Kocaeli Belediyesi deniz uçağı kiralama hizmeti alacak

Yeniakit Publisher
2023-03-31 13:59:00 -
Kocaeli Belediyesi deniz uçağı kiralama hizmeti alacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı-Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürlüğü deniz uçağı kiralama hizmeti alımı için ihaleye çıktı.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Deniz Uçağı Kiralanması Hizmeti hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. İhale kapsamında 80 Saat Deniz Uçağı Kiralanması hizmeti alınacak. ihale 24.04.2023 günü saat 16:00’da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İhale Toplantı Salonu B Blok 1. Kat İzmit/KOCAELİ adresinde yapılacak.

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