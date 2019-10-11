KOÇ’a çıt çıkaran yok! 7 bina daha dikmişler

Mavramoloz Ormanı’nda ele geçirdiği 1.6 milyon metrekarelik arazide katlettiği ağaçların üzerinde Koç Üniversitesi’ni yükselten Koç Holding’in bölgedeki doğa talanının kilometrelerce öteye de yayıldığı tespitine varıldı. Uydu görüntüleriyle belgelenen doğa katliamında Koç Üniversitesi’nin, merkez binasına 3 kilometre uzaklıktaki 35 bin metrekarelik yeşil alanı “Batı Yurdu” adıyla betona boğduğu belirlendi.

160 hektarlık doğa katliamıyla yetinmemişler

Gazetemiz Akit ‘Mavramoloz Canavarı’ Koç Üniversitesi’nin röntgenini çekmeye devam ediyor. Sarıyer ilçesinin Rumelifeneri Mahallesi’ndeki Mavramoloz Ormanı’nda 1992’de ele geçirilen 1 milyon 600 bin metrekarelik orman alanında 1996’da inşasına başlanarak kesilen ağaçlar üzerinde 1999’da yükselen Koç Üniversitesi, sessiz sedasız yayılmaya devam ediyor. 160 hektarlık orman arazisini talan etmekle yetinmeyen Koç Üniversitesi’nin, 2016-2018 yıllarında 4.4 hektarlık alanda daha betonarme işlemlerde bulunduğunun ortaya çıkmasının adından benzer skandalın Rumelifeneri mahallesinin içlerine kadar sıçradığı öğrenildi. Akit, 1.6 milyon kilometrelik orman talanıyla yetinmeyen, çevreci örgütleri ise proje paralarıyla susturan Koç Üniversitesi’nin bölgeye kanser hücresi gibi yayıldığına dair yeni uydu görüntülerine ulaştı.

Ağaç keserek 7 bina daha diktiler

Elde edilen 2006, 2011 ve 2018 yıllarına ait uydu görüntülerinde Koç Üniversitesi’nin, merkez binasına 3 kilometre uzaklıkta bulunan Rumelifeneri’ndeki 35 bin metrekarelik yeşil alanı “Batı Yurdu” adıyla betona boğduğu tespit edildi. Koç’ların, 2006 yılında yemyeşil olan ağaçlık alanı 2011’e kadar ele geçirerek talan ettiği belirlendi. Uydu görüntülerinde, Koç Üniversitesi’nin 35 bin metrekarelik araziye 7 bina diktiği saptandı. Koç’un yurt binalarının 5’er katlı olduğu bildirildi.

Yurt değil darphane

Büyük bölümü orman olan Rumelifeneri mahallesini “Koçköy” yapmak için adım adım ilerleyen Koç Üniversitesi’nin inşa ettiği 7 binalı Batı Yurdu, edinilen bilgilere göre aynı anda 565 öğrenciyi ağırlayabilecek büyüklükte. Koç Üniversitesi’nin darphanesi gibi işletilen Batı Yurdu’nda konaklamak isteyen öğrencilerin yüksek meblağlar ödemesi gerekiyor. Yatılı yurtta bir talebenin en ucuz 12 bin 800 TL, en pahalı 31 bin TL’ye konaklama imkanı bulabiliyor. Koç Üniversitesi’nin Batı Yurdu’nda 2018-2019 eğitim öğretim yılı için belirlediği fiyatlara göre tek kişilik öğrenci odasının 23 bin 500 TL, tek kişilik banyolu odanın 31 bin TL, çift kişilik odanın 18 bin TL, üç kişilik odanın 12 bin 800 TL olduğu bilgisine ulaşıldı. Koç Üniversitesi’nin Batı Yurdu’nun ismini daha sonra Batı Kampüsü olarak revize ettiği aktarıldı.

Para için ağaç katliamına imza atan Koç’ların Sarıyer ormanlarındaki yayılmacılığına ne sivil toplum, ne çevreci örgütler, ne de belediyelerin çıt çıkarmaması hayretle karşılanıyor. Koç Üniversitesi’nin önce 1.6 milyon metrekarelik alanda, sonra 4.4 hektarlık arazide ardından 35 bin metrekarelik yeşil bölgede gerçekleştirdiği betonarme işlemlere ne Orman Bakanlığı, ne Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ne İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ne Sarıyer Belediyesi, ne çevre örgütleri, ne sivil toplum kuruluşları ne de medya kuruluşları itiraz etmiyor. Muhalefet partileri bu doğa kıyımına karşı sessizliğe bürünüyor, kıyıma izin veren mercileri eleştirmiyor. Çapulcular ise kendilerine Gezi Parkı’nda lojistik destek sağlayan Koç’ların ağaç talanı karşısında üç maymunu oynuyor.

Tepkisizlikten güç alan Koç Holding; Sarıyer Rumelifeneri’nde kanser hücresi gibi sessizce ve ağaç kese kese yayılıyor.