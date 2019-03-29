Koca: 5 yılda hedefimize ulaşacağız! Aşıların tamamı yerli olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Aşıda 5 yıllık süreçte yüzde 100’e yakın yerlileştirme hedefliyoruz. Bu kapsamda ağustosta difteri ve tetanos aşısı ruhsatı verilecek” dedi.

Koca, konuk olduğu Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası’nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı. Oy verme günü hastanelerden sandık başlarına ne kadar hastanın taşınacağına yönelik bir soruya Koca, “Evinde olan hasta için 50 bin e-rapor verdiğimiz hastamız oldu. Ayrıca 24 Haziran’da raporunu almış olanlar bunun dışında, o da ilave olacak” karşılığını verdi. Koca, Türkiye’nin yerli aşı ve tıbbi cihaz geliştirme çalışmalarında hangi aşamada olduğuyla ilgili bir soru üzerine, “Türkiye’de sağlıkta özellikle dışa bağımlılığımız biraz fazla. Ne oranda? İlaçta yüzde 54 oranında, malzemede yüzde 82 oranında, cihazda yüzde 84 oranında, aşıda yüzde 100’e yakın” dedi.

Dışa bağımlılığın yüksek olduğu bir alandan bahsedildiğinin altını çizen Koca, “Önümüzdeki dönemde özellikle dışa bağımlılığımızı azaltan, yerlileştirme ve millileştirmeyi son derece önemli göreceğimiz bir Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olacak” değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek beş yıl önemli

Sağlık Bakanı Koca, bunun için de ileriki 5 yıllık süreçte ilaç-malzeme ve cihazda en az yüzde 50 oranında yerlileştirdikleri, aşıda da yüzde 100’e yakın yerlileştirmeyi hedeflediklerini açıkladı. “Bu çerçevede ağustos ayında difteri ve tetanoz aşısı ruhsatı verilerek piyasaya verilmiş olacak” diyen Koca, şunları söyledi:

“Bunun dışında biz Kore, Küba, Bangladeş, Endonezya ve Avrupa’da önemli bir iki merkezle ilişki içindeyiz. Ziyaretlerimiz yapıldı. Son derece bu anlamda olumlu bir yaklaşım içinde olduğunu gördük. Biz önümüzdeki dönemde özellikle aşıyı devlet eliyle, gerektiğinde mali tarafı düşünmeden, önce güvenilir, kendimize yeter aşıları üretebilen daha sonra bölgeye, özellikle gönül coğrafyamıza, yoğun ihracatı da hedefleyen bir yaklaşım içerisindeyiz.”

Aşılamada oran yüzde 96

“Son günlerde Türk Eczacıları Birliği ve farklı meslek örgütlerden aşı reddinin sakıncalarına ilişkin açıklamalar geliyor. Vatandaşların aşı reddi nasıl aşılabilir?” sorusu üzerine Koca, şunları kaydetti: “Türkiye’de aşılama oranlarımız düşük değil. Bebeklik döneminde yapılan aşılamaların oranı yüzde 96’nın üzerinde. Dolayısıyla bu anlamada ciddi bir sorun yok ama dünyada her geçen gün gelişen bir aşı reddi söz konusu. Bunun Türkiye’de de yer yer olduğunu görüyoruz. Fakat bunun sonucu çok ciddi etkilediğini söylemek doğru olmaz. Bebeklik dönemindeki aşılar için vatandaşımız özellikle duyarlı ama ilkokul çağındaki aşılarla ilgili bu duyarlılığın azaldığını, bunun arkasında kısmen ‘daha önce aşı yapıldı, bu korur’ algısının olduğunu görüyoruz. Kendi aşımızı üreten, güvenilir olma noktasında tereddütlerin ortadan kalktığı bir yaklaşımın aşı reddini ortadan kaldıracağına, önemli oranda azaltacağına inanıyoruz.”