Koç Üniversitesi ücretleri taban puanları 2019

Öğrencilerin girmek istediği üniversiteler için tercih yapacaklar. YKS üniversite tercihleri 23-29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Ülkemiz genelindeki vakıf üniversiteleri de 2019-2020 Akademik Yılı'nın ücretlerini açıkladı. Peki Koç Üniversitesi 2018 2019 eğitim öğretim yılı ücretleri ve taban puanları ne?

2019 - 2020 vakıf üniversite fiyatları yıldan yıla değişiklik gösterse de özel üniversite fiyatlarının en pahalı olduğu bölümler sağlık bölümleri gelmekte. Özel üniversite sağlık bölümleri fiyatlarında ise başı tıp çekmekte. Diş hekimliği özel üniversite fiyatları ve puanları ise ikinci sırada eczacılık, eczacılığı sırayla hukuk ve psikoloji takip ediyor. Özel tıp fakülteleri ücretleri en düşük Türkiye genelinde ortalama 60 bin TL olan tıp fakültelerinin ücretleri 96 bin TL'ye kadar çıkıyor. Diş hekimliği 80 bin civarında. Pahalı özel üniversiteleri içinde en ucuz özel üniversite fiyatları nedir? 2019-2020 ders yılında yerleştirilen öğrenciler için eğitim-öğretim ücreti tablosu şu şekilde: Koç Üniversitesi Tıp fakültesi 96 bin 800 TL. Koç Üniversitesi Eczacılık 43 bin 500 TL. Koç Üniversitesi Psikoloji 43 bin 500 TL, Koç Üniversitesi Sosyoloji ise 32 bin TL.

Tıp Fakültesi dışındaki programlar için KDV dâhil 96,500 TL

Tıp Fakültesi 2019-2020 ders yılı eğitim-öğretim ücreti KDV dâhil 133.000 TL

Yabancı Dil Hazırlık Programı ücreti tüm bölümler için (Tıp fakültesi dâhil) KDV dâhil 96,500 TL

Acıbadem Üniversitesi ücretleri ne kadar 2019

Özel üniversite ücretleri ne kadar? 2019 vakıf üniversite ücretleri ne kadar?

2019 üniversite kontenjanları devlet ve özel üniversite kontenjanları

Üniversitelerin taban puanları, başarı sıralaması - YKS tercih kılavuzu için tıklayınız