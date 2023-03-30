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Ekonomi Koç Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
Ekonomi

Koç Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Yeniakit Publisher
2023-03-30 13:55:00 -
Koç Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Koç Üniversitesi’nin ilanla duyurulan fakültesine 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca tam zamanlı öğretim üyeleri alınacak.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Müracaat edeceklerin bir sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce), doktora belgesini PDF formatında ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar [email protected] e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliğinin Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye’de geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun,

eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir.

Adayların aşağıda belirtilen genel koşullara ek olarak tabloda yer alan özel koşulları da sağlamaları gerekmektedir.
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Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için:

• İlgili alanda doktora derecesine sahip olmak,

• Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak veya

yapabileceğini destekleyen ön çalışmalar sunmak,

• Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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