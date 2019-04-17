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Koç Spor Fest'in bahar etabı yarın başlayacak

17 Nisan 2019 Çarşamba 20:24
Koç Spor Fest'in bahar etabı yarın başlayacak


İSTANBUL (AA) - Koç Holdingin üniversitelileri spor, müzik ve eğlenceyle buluşturan Türkiye'nin en geniş katılımlı gençlik ve spor festivali Koç Spor Fest'in bahar etabı, yarın başlayacak.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun ana sponsoru Koç Holding tarafından topluluk şirketlerinin katılımıyla düzenlenen Koç Spor Fest'in, Erzurum Palandöken'deki Kış Oyunları'nın ardından bahar etabı, yarın Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde start alacak.

Festival, Tekirdağ'ın ardından 24-25 Nisan'da Van 100. Yıl Üniversitesi, 29-30 Nisan'da Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, 2-3 Mayıs'ta Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 6-7 Mayıs'ta Antalya Akdeniz Üniversitesi ve 9-10 Mayıs'ta Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi etabıyla sürecek.

Festivalin büyük finali ise Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı dolayısıyla, 13-14 Mayıs'ta Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek.

Büyük finallerde cimnastik, atletizm, basketbol, voleybol, hentbol, yüzme, futbol ve dağ bisikleti branşlarında 5 bini aşkın sporcu şampiyonluk için mücadele edecek.

Koç Spor Fest'in programına bu yıl eklenen "Challange Zone" isimli mücadele parkurları ve "Adım Adım Kampüs Koşuları"yla, sahalardaki mücadele ile fair play ruhunun tüm üniversite geneline yayılması amaçlanacak.

Öğrencilerin yanı sıra tüm halkın katılımına açık olarak organize edilecek "Adım Adım Kampüs Koşuları"nda üniversite genelinde oluşumda yer alan sivil toplum kuruluşlarının bağış kampanyalarına destek sağlanması hedefleniyor.

Festival kapsamındaki Gençlik Haftası da 13 Mayıs'ta "19 Mayıs'ın 100'üncü Yılında, Yürüyoruz Yolunda" yürüyüşüyle başlayacak. Yürüyüş, Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Üniversitesi, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ve Koç Holding iş birliğiyle yapılacak.


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Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 20:24
  1. Koç Spor Fest
  2. Samsun
  3. spor

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