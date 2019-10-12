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Koç, ormanı üç parçada yutmuş

Sarıyer Rumelifeneri’ndeki Mavramoloz Ormanı’nı talan eden Koç Üniversitesi’nin, merkez kampüslerinin haricinde ormanın iki farklı noktasında daha betonarme işlemlere imza attığı ortaya çıktı. Koç Üniversitesi’nin, esas bilinen yapılarından ayrı olarak ormanın devasa büyüklükteki alanlarında 31 bina diktiği tespit edildi. Bu yapılarla birlikte Koç Üniversitesi’nin Mavramoloz Ormanı’nı üç parçaya böldüğü kaydedildi.

12 Ekim 2019 Cumartesi 09:06
Koç, ormanı üç parçada yutmuş

Mavramoloz Ormanı’na betondan hançer saplayarak doğa katliamına imza atan Koç Üniversitesi’nin merkez kampüslerinin haricinde ormanlık alanın farklı noktalarında 31 bina daha inşa ettiği ortaya çıktı.

Sarıyer Rumelifeneri’ndeki Mavramoloz Ormanı’nı talan eden Koç Üniversitesi’nin skandalları yazmakla bitmiyor. Mavramoloz Ormanı’nın 1 milyon 600 bin metrekarelik alanında gerçekleştirilen doğa katliamıyla inşa edilen Koç Üniversitesi’nin, ormanı 3 farklı noktadan işgal ettiği tespitine varıldı. Koç’un merkez kampüslerinin haricinde ormanın iki farklı noktasında daha betonarme işlemlere imza attığı belirlendi. Ormanın göbeğindeki bu devasa yapıların lojman, kreş ve rektörlük olarak kullanıldığı bildirildi.

Lojman ve kreş için 30 bina dikmişler

Ele geçirilen uydu görüntülerine göre 160 hektarlık orman arazisinde kesilen ağaçların üzerinde yükselen Koç Üniveristesi, esas bilinen yapılarından ayrı olarak ormanda 31 bina daha dikti. Koç, üniversitenin lojman ve kreş ihtiyacı için 30 adet bina inşası yaptı. 3’er katlı olan lojman binalarında öğretim görevlileri ve asistanların konakladığı öğrenildi. Ağaç kıyımı yapılarak inşa edilen ultralüks lojmanlarda imkanların üst düzey olduğu aktarıldı.

Bu da Koç şatosu

Lojman ve kreş binalarına paralel devam eden yol güzergahında bir dev yapı daha bulunuyor. Ormanın 3’üncü noktasında şatoyu andıran bu betonarme yapı ise rektörlük binası olarak kullanılıyor. Koç Üniversitesi Rektörlüğü, müstakil ve büyük bir alanda ormana hakim bir noktada yer alıyor. Rektörlük binasının üniversitenin en bağımsız alanında inşa edilmiş olması dikkat çekiyor. Türkiye’nin en büyük doğa kıyımının yaşandığı Mavramoloz Ormanı bu şekilde üç parçaya bölünmüş durumda. Lojman, kreş ve rektörlük binalarıyla birlikte Koç Üniversitesi’nin Mavramoloz Ormanı’nı üç parçaya ayırdığı kaydedildi.

Doğa katliamını Akit ifşa etti

İstanbul’un nefes borusu olan Sarıyer’deki Mavramoloz Ormanı’nda korkunç katliama imza atan Koç Üniversitesi, 1999 yılında 1 milyon 600 bin metrekarelik orman arazisinde binbir usulsüzlük sonucu yükselmişti. ‘Mavramoloz Canavarı’ olarak adlandırılan Koç Üniversitesi’nin 160 hektarlık alanda gerçekleştirdiği kıyım sonucunda 58 bin ağacın kesildiği iddia edilmişti. Koç Üniversitesi’nin işgal ettiği ormanlık arazide son 2 yıl içerisinde 4.4 hektarlık alanda betonarme işlemler yaptığı ortaya çıkmıştı. Üniversitenin yaptığı tek yeşil alan olan futbol sahasını şantiyeye çevirdiğine dair uydu görüntüleri ifşa olmuştu. Koç Üniversitesi’nin İstanbul’un göbeğindeki orman talanına çıt çıkarmayan çevre örgütü TEMA Vakfı’na Koç Holding’den milyonlarca liralık kaynak aktarıldığı belirlenmişti.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 09:06
  1. İstanbul
  2. Mavramoloz Ormanı
  3. Koç Üniversitesi
  4. Sarıyer Rumelifeneri
  5. Mavramoloz Canavarı
  6. TEMA Vakfı
  7. Koç Holding

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