Koç Holding’den flaş Yapı Kredi kararı! Satacak

Koç Holding, portföyündeki 575 milyon adet Yapı ve Kredi Bankası hissesini ‘hızlandırılmış talep toplama’ yöntemiyle satacağını duyurdu.

Bloomberg’e göre yabancı yatırımcılara yönelik olan ve Yapı Kredi’nin yüzde 6,8’ine denk gelen satışı Citigroup, JP Morgan ve Merrill Lynch organize ediyor.

Koç Topluluğu’undan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, bankanın ana hissedarlığı durumu devam edecek. Hızlandırılmış talep toplamayla borsa dışında kurumsala satış olacak.

575 milyon lot satılması halinde Yapı Kredi’nin halka açıklık oranı yüzde 38,82 olacak. Şu anki fiili dolaşım oranı yüzde 32.

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Yapı Kredi hisseleri, borsanın salı günkü seansını 13,37 TL’den tamamlamıştı. Satışın bu fiyattan olması halinde Koç Holding 7 milyar 687 milyon 500 bin TL nakit girdisi sağlamış olacak.

Holdingin bankadaki payı değişecek

Satış sonrası Koç Holding’in Yapı Kredi’deki doğrudan hisse payı yüzde 27,02’den yüzde 20,22’ye inecek.

Koç Holding, bağlı ortaklığı Koç Finansal Hizmetler kanalıyla Yapı Kredi’nin yüzde 40,95 hissesine de sahip.

Böylece satış sonrası Koç Topluluğu’nun Yapı Kredi’deki hisse payı yüzde 61,17 olurken, bankanın halka açıklık oranı da yüzde 38,83 seviyesine yükselecek.