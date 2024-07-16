Koç Holding gözünü bu kez oraya dikti! Doymuyorlar

Koç Holding, Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın 40 yıl süreyle işletilmesi için yapılacak ihaleye teklif verecek.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bağlı ortaklığımız Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş., T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından ilan edilen Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın 40 (Kırk) yıl süreyle ‘'işletme hakkının verilmesi'' yöntemi ile özelleştirilmesine yönelik olarak 16 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilecek ihaleye katılacak olup, ihalenin kazanılması halinde konuyla ilgili bilgiler yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.

2021 Kasım'da Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı 2.5 milyar TL bedelle işletmesi 40 yıl süreyle Koç Holding'e verilmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da kararıyla, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nın 40 yıl süreli işletme hakkının 2.53 milyar TL bedelle Koç Holding'e verilmesini onaylamıştı. Ancak 2022 Ocak'ta Koç Holding'ten KAP'a yapılan açıklamada, Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı ihalesinin Cumhurbaşkanı kararı ile iptal edildiğini duyurulmuştu.