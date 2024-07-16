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Ekonomi Koç Holding gözünü bu kez oraya dikti! Doymuyorlar
Ekonomi

Koç Holding gözünü bu kez oraya dikti! Doymuyorlar

Yeniakit Publisher
2024-07-16 10:48:00 -
Koç Holding gözünü bu kez oraya dikti! Doymuyorlar

“İstihdam ve katma değer oluşturuyoruz” ayağına Türkiye’nin kaynaklarını sömüren Koç Grubu, gözünü şimdi de ünlü yat limanına dikti.

Koç Holding, Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın 40 yıl süreyle işletilmesi için yapılacak ihaleye teklif verecek.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bağlı ortaklığımız Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş., T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından ilan edilen Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın 40 (Kırk) yıl süreyle ‘'işletme hakkının verilmesi'' yöntemi ile özelleştirilmesine yönelik olarak 16 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilecek ihaleye katılacak olup, ihalenin kazanılması halinde konuyla ilgili bilgiler yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.

2021 Kasım'da Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı 2.5 milyar TL bedelle işletmesi 40 yıl süreyle Koç Holding'e verilmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da kararıyla, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nın 40 yıl süreli işletme hakkının 2.53 milyar TL bedelle Koç Holding'e verilmesini onaylamıştı. Ancak 2022 Ocak'ta Koç Holding'ten KAP'a yapılan açıklamada, Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı ihalesinin Cumhurbaşkanı kararı ile iptal edildiğini duyurulmuştu.

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Yorumlar

Murat

İşte hodri meydan ufacık bir mevzuda devlleti karşısına alanlar size fırsat ister birey ister kollektif ister STK ne olursanız olun halkçıyız diyorsanız burayı halka açsınlar çıkın tepki gösterin kabul etmeyin kendinizi aklama fırsatı siz o adımları atarsanız herkes kendine göre atması gereken adımı zaruri atar netice mi ya tepki koyarak gerçekten halktan yana olduğunuzu tescilleyeceksiniz ya da emperyalist ve işadamına kapı köpeği olduğunuz tescillenecek tabi bunu eleştirenler de aynı minvalde olacak şerefine haysiyetine laf edildiğinde zoruna ağrına gücüne gitmeyecek mesele bu kadar basit
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