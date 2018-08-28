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KOBİ’lerin e-ticaretteki tercihi Aras Kargo

Son dönemlerde özellikle teknoloji tarafındaki altyapı yatırımlarına öncelik veren Aras Kargo, e-ticaret altyapı şirketi İdeaSoft tarafından yayınlanan KOBİ E-Ticaret Raporu 2017 sonuçlarına göre KOBİ’lerin en çok tercih ettiği kargo şirketi oldu.

28 Ağustos 2018 Salı 10:41
KOBİ’lerin e-ticaretteki tercihi Aras Kargo

Aras Kargo, e-ticaretin ivme kattığı kargo sektöründe dünyadaki önemli oyunculardan biri olabilmek için hem operasyonel hem de metrekare olarak en büyük transfer merkezlerinden İkitelli Transfer Merkezi teknolojik olarak yeniledi. Bu yatırımla birlikte İkitelli Teknolojik Transfer Merkezi’nde kapasitesi saatte 5 bin 500 gönderiden 15 bin’e çıktı. Ayrıca geçtiğimiz yılın son çeyreğinde dünyanın en büyük e-ticaret platformlarından biri olan Alibaba ile anlaşma imzalandı. Aras Kargo, 2020’ye kadar yapacağı 30 milyon Euro’luk yeni yatırımlarla Ankara, İstanbul Anadolu, İzmir ve Bursa’da 5 büyük teknolojik transfer merkezini daha hizmete sunmayı planlıyor.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 10:41
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Bursa
  4. Ankara
  5. Aras Kargo
  6. e-ticaret

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