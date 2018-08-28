KOBİ’lere‘derin nefes’

EKONOMİ SERVİSİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, KOBİ’lerin finansmanı amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve çatısı altındaki odaların iş birliği, özel ve kamu bankalarının gönüllü katılımıyla tabana yaygın yeni bir kredi paketi üzerinde çalışıldığını açıklaması iş dünyasından destek gördü.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, KOBİ’lerin finansmanı amacıyla hazırlanan yeni kredi paketine ilişkin, “Hazırlanan kredi paketi, hükümetin bugüne kadar aldığı tüm önlemlerin başarısını garanti eden bir sigortadır” dedi. Avdagiç, “İTO, daha önce büyük başarıyla uygulanan Nefes Kredisi’ne en büyük nakdi sunan oda olarak, yeni kredi paketine de tam destek vermektedir” şeklinde konuştu.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Hasan Ali Cesur da, açıklanması beklenen kredi paketinin KOBİ’lerin finansmana ulaşması noktasında yaşadıkları sıkıntıya çare olacağının aşikar olduğunu söyledi.

Verilecek olan kredinin KOBİ’lerin finansman ihtiyaçlarına göre düşük maliyetli ve uzun vadeli olması gerektiğini belirten Cesur, “Ne mutlu ki herkes taşın altına elini koyuyor. Reel piyasaya verilecek bu krediler ile piyasa muhakkak canlanacaktır” değerlendirmesinde bulundu.