THY - Adıyaman
0553 313 94 23

KOBİ’lere‘derin nefes’

Döviz kurlarındaki artışla maliyet girdileri artan KOBİ’lerin ‘Nefes’ alması için hükümet düğmeye basıyor. Daha önce uygulanan ‘Nefes Kredisi’nin davamı niteliğinde olması beklenen düzenleme ile küçük işletmelerin finansman sorunlarının çözümü hedefleniyor. Düzenlemenin önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

28 Ağustos 2018 Salı 11:13
KOBİ’lere‘derin nefes’

EKONOMİ SERVİSİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, KOBİ’lerin finansmanı amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve çatısı altındaki odaların iş birliği, özel ve kamu bankalarının gönüllü katılımıyla tabana yaygın yeni bir kredi paketi üzerinde çalışıldığını açıklaması iş dünyasından destek gördü.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, KOBİ’lerin finansmanı amacıyla  hazırlanan yeni kredi paketine ilişkin, “Hazırlanan kredi paketi, hükümetin bugüne kadar aldığı tüm önlemlerin başarısını garanti eden bir sigortadır” dedi. Avdagiç, “İTO, daha önce büyük başarıyla uygulanan Nefes Kredisi’ne en büyük nakdi sunan oda olarak, yeni kredi paketine de tam destek vermektedir” şeklinde konuştu.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Hasan Ali Cesur da, açıklanması beklenen kredi paketinin KOBİ’lerin finansmana ulaşması noktasında yaşadıkları sıkıntıya çare olacağının aşikar olduğunu söyledi.

Verilecek olan kredinin KOBİ’lerin finansman ihtiyaçlarına göre düşük maliyetli ve uzun vadeli olması gerektiğini belirten Cesur, “Ne mutlu ki herkes taşın altına elini koyuyor. Reel piyasaya verilecek bu krediler ile piyasa muhakkak canlanacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 11:13
  1. İstanbul
  2. KOBİ
  3. İTO
  4. askon
  5. TOBB

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Havalimanları ile ilgili kritik karar! Yönetmelik değişti
    1. Havalimanları ile ilgili kritik karar!..
    2. ABD’nin PYD’ye radar desteğine tepki..
    3. Solcu kafa böyle bir şey! Dün söyledi..
    4. 'Siccin 5' dinî duygularımızı istismar..
    5. Mısır'dan Kıbrıs'ta tehlikeli girişim!..
    6. Marmara ve Ege'ye sağanak uyarısı
    7. Mourinho uçurumun kıyısında! Son 2..
    8. Ruhani'den ABD'ye gözdağı! 'En ufak..
    9. Süresiz nafaka mağdurları da çözüm..
    10. Kanter 3 buçuk! Türkiye'ye iade..
    11. Dubai’de esir ama aklı Türkiye’de
    12. İstanbul'da uyuşturucu operasyonu!
    13. Çin'de yolcu uçağı acil iniş yaptı!..
    14. "Benim de diyeceklerim var" dedi ve..
    15. Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dışişleri..
    16. Bayram tatilinin acı bilançosu belli..
    17. İYİ Parti'den ittifak kararı! Yerel..
    18. Zorla evlendirilmek istenen kız..
    19. ABD'de restorasyon felaketi!..
    20. Halıda hammadde ve makine millileşecek
    Macron yine saldırdı! 'Erdoğan Türkiye'si ile Atatürk Türkiye'si aynı değil'
    Macron yine saldırdı! 'Erdoğan Türkiye'si ile Atatürk Türkiye'si aynı değil'
    Körfez'de büyük gerginlik! "ABD'nin orada işi yok"
    Körfez'de büyük gerginlik! "ABD'nin orada işi yok"
    Ekonomi Bakanlığı önerdi, Rusya bölünüyor!
    Ekonomi Bakanlığı önerdi, Rusya bölünüyor!
    Başkan Erdoğan'dan İran'a kritik ziyaret
    Başkan Erdoğan'dan İran'a kritik ziyaret
    AK Parti'nin yerel seçim anketi
    AK Parti'nin yerel seçim anketi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Rusya'dan ortak savaş uçağı açıklaması
    Rusya'dan ortak savaş uçağı açıklaması
    TRT'den alkış alan tavır! Yayından kaldırdılar
    TRT'den alkış alan tavır! Yayından kaldırdılar