KOBİ’lere 24 projelik dev hamle! 2029’a kadar sürecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2029 hedefiyle yürüttüğü KOBİ ve girişimcilik projelerinde yatırım büyüklüğü dikkat çekti. 24 başlık altında ilerleyen çalışmalarda 2025 sonu itibarıyla ortaya çıkan rakamlar, kapsamın ne kadar genişlediğini gözler önüne serdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOBİ’leri büyütmeyi ve girişimciliği sahaya yaymayı hedefleyen projelerinde vitesi yükseltti. Bakanlık, KOBİ ve girişimcilik alanında 2029 yılına kadar tamamlanması öngörülen 24 projeye 2025 sonu itibarıyla 20,9 milyar liralık yatırım gerçekleştirdi.

 

AA muhabirinin 2026 Yılı Yatırım Programı'ndan yaptığı derlemeye göre Bakanlık, "KOBİ ve girişimcilik" alanında 2029 yılına kadar çeşitli projeleri uygulamaya almaya hazırlanıyor.

Bu kapsamda Bakanlık, toplam tutarı 283 milyar 432 milyon 576 bin lirayı bulan 24 proje için çalışmalarını sürdürüyor.

 

Söz konusu projelere 2025 sonuna kadar 20 milyar 929 milyon 675 bin lira ödenek tahsis edilirken bu yıl için ayrılan tutar 6 milyar 794 milyon 400 bin lira oldu.

64 ilde OSB yatırımı

Projeler içinde küçük sanayi sitesi, OSB'lerde inşaat, arıtma tesisi yatırımları, Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programı, Uygulamalı KOBİ Verimlilik ve Eğitim Merkezi (Model Fabrika), küçük sanayi sitesi dönüşümü, dış finansmanlı OSB ve sanayi sitesi yapımı, deprem bölgesindeki sanayi iş yerlerinin yapımı ile teknoloji geliştirme bölgeleri için yatırımlar bulunuyor.

 

Bu kapsamda, Hakkari'den Burdur'a, Van'dan Kahramanmaraş'a, Sinop'tan Hatay'a, Mardin'den Adana'ya, Artvin'den Gaziantep'e, Kastamonu'dan Tunceli'ye kadar 33 ilde 52 küçük sanayi sitesi inşaatı gerçekleştirilecek.

 

Ayrıca, 64 ilde 89 inşaat ve 46 OSB arıtma tesisi yatırımına devam edilecek. Ergene Havzası OSB'sinde 4 inşaat, 2 OSB arıtma tesisi yapılacak.

 

81 ilde teknoloji geliştirme bölgesi yatırımları

Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programı kapsamında 17 ilde proje destekleri verilecek. Model fabrikalarda, 15 ilde danışmanlık, makine ve teçhizat desteği sağlanacak. Dış finansmanlı OSB yatırımı için 20 ilde BİT, danışmanlık, etüt ve proje işleri gerçekleştirilecek. Deprem bölgesindeki sanayi iş yerlerinin yapımına ise 11 ilde devam edilecek. Dış finansmanlı sanayi sitesi yapımı için 11 ilde danışmanlık dahil çeşitli işler hayata geçirilecek. Teknoloji geliştirme bölgeleri için de 81 ilde inşaat, arsa tahsisi ve makine gibi yatırımlar sürdürülecek.

 

 Sanayiye yatırımlar 34 milyar lirayı bulacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da 2026 Yılı Kamu Yatırım Programı'na ilişkin yaptığı değerlendirmede, OSB'ler için 17,6 milyar lira, sanayi siteleri için 16,4 milyar lira kaynak ayrıldığı bilgisini vererek, "2025'te OSB'lerde yürüttüğümüz 166 altyapı ve arıtma tesisi projesi ile kamulaştırma çalışmaları için 12 milyar lira, 77 sanayi sitesi yapım projesi için 9,7 milyar lira kaynak sağladık." ifadelerini kullanmıştı.

