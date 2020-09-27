Kobani soruşturması adaletin tecellisidir

Eskişehir’de açıklamada bulunan Destici, şöyle devam etti: “HDP’lilerin ve PKK’ların ortaklaşa düzenlediği eylemlerle halkı ayaklanmaya çağırdılar, kışkırttılar. 37 masum insan hayatını kaybetti. Elbette ki bunun hesabını verecekler. Ağızlarından ‘barış, kardeşlik’ düşürmezler ama fırsatını bulunca yaptıkları ortada. Teröriste, terör sevicilere karşı hepimizin ortak bir duruş sergilemesi lazım. Milletvekili olmak kimseye suç işleme hakkı vermez. Millet İttifakı’nı oluşturan partiler, HDP’lileri koruma, kol kanat germe sevdasındalar. Yanlış yapıyorlar. Tersine herkes devletin ve milletini yanında durmalı.”