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Gündem Kobani operasyonu Komünist başkanı rahatsız etti
Gündem

Kobani operasyonu Komünist başkanı rahatsız etti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında Kobani bahanesiyle 2014 yılında düzenlenen eylemlere ilişkin HDP'li isimlerin gözaltına alınması Türkiye Komünist Partisi'li Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nu rahatsız etti. Komünist Maçoğlu, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak gözaltılara tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 16:25:00 -
Kobani operasyonu Komünist başkanı rahatsız etti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani bahanesiyle 2014 yılında düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturmada 7 ilde toplam 82 kişi gözaltı kararı verdi.Düzenlenen eş zamanlı operasyonla 18 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, HDP'li RTÜK üyesi Ali Ürküt, eski HDP milletvekilleri Ayla Akat Ata, Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan, Nazmi Gür, Emine Beyza Üstün, Emine Ayna, MYK üyesi Alp Altınörs ile mevcut e eski HDP yöneticileri de bulundu.

Gözaltılar komünist başkanı rahatsız etti

HDP'li isimlerin düzenlenen operasyonla gözaltına alınması kamuoyunda komünist başkan olarak bilinen Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nu rahatsız etti. Komünist Maçoğlu, operasyon sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak gözaltılara tepki gösterdi. HDP'lilere yönelik operasyonu kınayan Maçoğlu yaptığı açıklamada, "Bu sabah saatlerinde ülkenin bir çok şehrinde HDP'li siyasetçiler ve Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen başta olmak üzere devrimci, demokrat, yurtsever ve sosyalist kişi ve kurumlara karşı gözaltılar gerçekleştirilmiştir. Her gün ismi değişen değişen operasyonlar, baskı yöntemleriyle milletvekilleri, belediye başkanları yazarlar, gazeteciler tutuklanıyor, gözaltına alınıyor. Demokrasiyi, eşit ve adil bir yönetimi savunmak suç değildir. Demokrasi ve eşitlik mücadelesi yürüten tüm kesimlere karşı bu hukuksuz anlayışa son verilmelidir." ifadelerini kullandı.

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