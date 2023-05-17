Koah bronşit ve öksürük için kozalak kürü Saraçoğlu'ndan: İkinci turda etki ediyor! Özel bitki ile bunu böyle yapın

Faydaları neredeyse hiç duyulmamış özel bir bitki çam kozalağı. Evlerde çoğu zaman dekor amaçlı kullanılınan kozalağın faydaları öyle çok ki, duyduktan kendisinin reçelini bile yapıp afiyetle yiyebilirsiniz!

Kozalak Kürü Faydaları

-Astım

-Koah

-Bronşit

-Balgam sökücü

-Öksürük

-Sigara kullananlar için çok şifalı

Kozalak Reçeli İçin Gerekli Malzemeler

20 adet yeşil kozalak

2,5 lt su ile 1 saat kaynayacak

9-10 bardak şeker ekleyin.

Pekmez kıvamı olana kadar kaynatmaya devam edin.

1 tatlı kaşığı limon tuzu ekleyip 10 dk kadar kaynatıp ocaktan alın.

Kozalaklarla beraber kavanozlara koyup sabah aç karnına 1 yemek kaşığı tüketin.

Kozalaklar yenmiyor tabiki özleşmesi için beraber konuluyor.

Hemen tüketmeye başlayabilirsiniz.

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