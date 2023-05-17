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İncir yaprağı: Her şey bu bitkide gizli! Meğer sağlık için servetmiş, Bu tam bir şifa deposu! Çayı nasıl yapılır?

2023-05-17 17:45:36
İncir yaprağı: Her şey bu bitkide gizli! Meğer sağlık için servetmiş, Bu tam bir şifa deposu! Çayı nasıl yapılır?

Bin bir derde şifa olarak bilinen incirin sadece kendisi değil incir yaprağı da incir kadar çok faydalı olan bir türdür. İncir yaprağı, sağlığa olan faydalarından dolayı alternatif tıp tedavisinde oldukça sık kullanılan bir üründür. Özellikle yaprağı kırdıktan sonra çıkan süt bile birçok hastalığın tedavisinde de kullanılmaktadır. İçerisinde de birçok vitamin ve mineraller de barındırmaktadır. inanılmaz faydaları olan incir sütünün faydaları nelerdir?, incir yaprağı çayının faydaları nelerdir?, incirin faydaları nelerdir?, işte bu soruların yanıtı…

#1
Foto - İncir yaprağı: Her şey bu bitkide gizli! Meğer sağlık için servetmiş, Bu tam bir şifa deposu! Çayı nasıl yapılır?

İncir Yaprağının Faydaları Nelerdir? İçerisinde A, B1 ve B2 vitaminleri fosfor, kalsiyum, demir, klor mineralleri de bulunmaktadır. Özellikle tam bir kalp dostudur. Kalp hastalıklarını da önlemektedir. Ayrıca incir yaprağı sayesinde kan akışını dengeleyerek damar tıkanıklığını önlemektedir. İçerisinde oldukça fazla omega yağ asitleri bulunmaktadır. Bağırsakları çalıştırır. İçerisinde bol miktarda lif bulundurduğu için bağırsaktaki hastalıkları ortadan kaldırmaktadır. Ayrıca bağırsaklarda oluşan gaza, kabızlığa ve diğer hastalıklara karşı da tedavi etmektedir.

#2
Foto - İncir yaprağı: Her şey bu bitkide gizli! Meğer sağlık için servetmiş, Bu tam bir şifa deposu! Çayı nasıl yapılır?

Ayrıca ara ara görülen bağırsak durgunluğuna karşı da iyi gelmektedir. Bağırsak boşaltımı için en uygun yöntemdir. Kanın temizlenmesini sağlayarak vücuttaki zararlı toksinlerin atılmasına yardımcı olmaktadır. İncir yaprağının içerisinde 3 çeşit antibiyotik bulunmaktadır. Özellikle vücutta yer etmiş olan enfeksiyonun atılmasını sağlamaktadır. Ayrıca idrar yolları enfeksiyonuna karşı da faydalıdır. Vücudun direncini de artırmaktadır. Bu sayede vücudu hastalıklara karşı da korumaktadır. Yapılan araştırmalar sonucunda cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlarına karşı da iyi geldiği bilinmektedir.

#3
Foto - İncir yaprağı: Her şey bu bitkide gizli! Meğer sağlık için servetmiş, Bu tam bir şifa deposu! Çayı nasıl yapılır?

Ayrıca ara ara görülen bağırsak durgunluğuna karşı da iyi gelmektedir. Bağırsak boşaltımı için en uygun yöntemdir. Kanın temizlenmesini sağlayarak vücuttaki zararlı toksinlerin atılmasına yardımcı olmaktadır. İncir yaprağının içerisinde 3 çeşit antibiyotik bulunmaktadır. Özellikle vücutta yer etmiş olan enfeksiyonun atılmasını sağlamaktadır. Ayrıca idrar yolları enfeksiyonuna karşı da faydalıdır. Vücudun direncini de artırmaktadır. Bu sayede vücudu hastalıklara karşı da korumaktadır. Yapılan araştırmalar sonucunda cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlarına karşı da iyi geldiği bilinmektedir.

#4
Foto - İncir yaprağı: Her şey bu bitkide gizli! Meğer sağlık için servetmiş, Bu tam bir şifa deposu! Çayı nasıl yapılır?

İncir Yaprağının Kullanımı Nasıldır? Sütü cilde uygulanmaktadır. Yaprağı taze iken lapa yapılıp uygulanmaktadır. Kurutuluş incir yaprağından çayda yapılmaktadır. İncir yaprağının suyu da yine cilde uygulanmaktadır.

#5
Foto - İncir yaprağı: Her şey bu bitkide gizli! Meğer sağlık için servetmiş, Bu tam bir şifa deposu! Çayı nasıl yapılır?

İncir yaprağı çayı nasıl yapılır? İncir yaprağı çayı hazırlanırken, 1 litre kaynayan suyun içerisinde 3 tane taze incir yaprağı ve 1 yemek kaşığı kurutulmuş olarak incir yaprağı eklenir. 10 dakika kaynattıktan sonra süzülerek içilebilir. Bitki çayı olarak oldukça fayda sağlayan incir yaprağı çayını günde 2 fincan olacak şekilde tüketebilirsiniz.

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