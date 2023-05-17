İncir yaprağı: Her şey bu bitkide gizli! Meğer sağlık için servetmiş, Bu tam bir şifa deposu! Çayı nasıl yapılır?

Bin bir derde şifa olarak bilinen incirin sadece kendisi değil incir yaprağı da incir kadar çok faydalı olan bir türdür. İncir yaprağı, sağlığa olan faydalarından dolayı alternatif tıp tedavisinde oldukça sık kullanılan bir üründür. Özellikle yaprağı kırdıktan sonra çıkan süt bile birçok hastalığın tedavisinde de kullanılmaktadır. İçerisinde de birçok vitamin ve mineraller de barındırmaktadır. inanılmaz faydaları olan incir sütünün faydaları nelerdir?, incir yaprağı çayının faydaları nelerdir?, incirin faydaları nelerdir?, işte bu soruların yanıtı…