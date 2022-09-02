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Dünya Knesset üyesi Ben Gvir’den Filistin köyüne baskın
Dünya

Knesset üyesi Ben Gvir’den Filistin köyüne baskın

Siyonist terör devleti İsrail’in işgal altında tuttuğu Filistin topraklarına yönelik baskı ve şiddet politikası tüm hızıyla sürerken, her kesimden Yahudi provokatörlerin eylemleri de yapılan mezalime tuz biber oluyor.

Yeniakit Publisher
2022-09-02 14:13:00 -
Knesset üyesi Ben Gvir’den Filistin köyüne baskın

Yeni Akit  Ankara

Terör devleti İsrail operasyonlar, tutuklamalar ve bombardımanlarla Filistinlilere kan kustururken, sivil Yahudilerden de mezalimi provoke edici eylemler eksik olmuyor. Her gün hahamlar ve aşırılık yanlısı isimler tarafından yönlendirilen Yahudi yerleşimciler Mescidi Aksa’ya baskın yapıp Filistinlileri kışkırtmaya çalışıyor.

Knesset üyesi köy bastı!

Kışkırtma eylemlerinin son örneğini ise İsrail Parlamentosu Knesset üyesi bir parlamenterden geldi. Knesset üyesi Itamar Ben Gvir, Nebi Samuel köyüne baskın düzenledi. Çok sayıda Yahudi yerleşimciyle birlikte Filistinlilerin yaşadığı köye gelen Itamar Ben Gvir, köyün kadim Yahudi yerleşimi olduğunu öne sürerek Filistinlilerin köyü terk etmesini istedi.

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