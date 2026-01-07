  • İSTANBUL
Doğa
7
Yeniakit Publisher
Göl dondu balıkçı tekneleri buza saplandı
IHA Giriş Tarihi:

Göl dondu balıkçı tekneleri buza saplandı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde etkili olan dondurucu soğuklar, Nazik Gölü’nün yüzeyinin kısmen donmasına neden oldu.

#1
Foto - Göl dondu balıkçı tekneleri buza saplandı

Bitlis’in Ahlat ilçesine bağlı Ovakışla beldesi ile Nazik, Gölgören, Dilburnu ve Kırıkkaya köyleri sınırları içerisinde yer alan göl kısmen dondu.

#2
Foto - Göl dondu balıkçı tekneleri buza saplandı

Yaklaşık 40 kilometrekarelik alana sahip olan Nazik Gölü, bölgedeki aşırı şiddetli soğukların etkisiyle kısmen buz tuttu.

#3
Foto - Göl dondu balıkçı tekneleri buza saplandı

Göl kenarında bulunan balıkçı tekneleri, donan göl yüzeyi içerisinde kalarak adeta kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı. Ortaya çıkan görüntü havadan görüntülendi.

#4
Foto - Göl dondu balıkçı tekneleri buza saplandı

Geçimlerini balıkçılıkla sağlayan köy sakinleri ise göl tamamen donmadan önce son avlarını gerçekleştirmek için yoğun çaba harcıyor.

#5
Foto - Göl dondu balıkçı tekneleri buza saplandı

Balıkçılar, imece usulüyle buzları kırarak teknelerini göle indirmeye çalışırken, soğuk havanın avcılığı her geçen gün daha da zorlaştırdığını ifade ediyor.

#6
Foto - Göl dondu balıkçı tekneleri buza saplandı

Balıkçılar soğukların devam etmesi durumunda önümüzdeki günlerde göl yüzeyinin tamamen donacağını belirtiyor.

