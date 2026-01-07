Göl dondu balıkçı tekneleri buza saplandı
Bitlis’in Ahlat ilçesinde etkili olan dondurucu soğuklar, Nazik Gölü’nün yüzeyinin kısmen donmasına neden oldu.
Bitlis’in Ahlat ilçesine bağlı Ovakışla beldesi ile Nazik, Gölgören, Dilburnu ve Kırıkkaya köyleri sınırları içerisinde yer alan göl kısmen dondu.
Yaklaşık 40 kilometrekarelik alana sahip olan Nazik Gölü, bölgedeki aşırı şiddetli soğukların etkisiyle kısmen buz tuttu.
Göl kenarında bulunan balıkçı tekneleri, donan göl yüzeyi içerisinde kalarak adeta kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı. Ortaya çıkan görüntü havadan görüntülendi.
Geçimlerini balıkçılıkla sağlayan köy sakinleri ise göl tamamen donmadan önce son avlarını gerçekleştirmek için yoğun çaba harcıyor.
Balıkçılar, imece usulüyle buzları kırarak teknelerini göle indirmeye çalışırken, soğuk havanın avcılığı her geçen gün daha da zorlaştırdığını ifade ediyor.
Balıkçılar soğukların devam etmesi durumunda önümüzdeki günlerde göl yüzeyinin tamamen donacağını belirtiyor.
