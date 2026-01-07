Suudi Arabistan ülkedeki yabancılarla ilgili flaş kararı aldı
Suudi Arabistan'da, yabancı yatırımcılarla ilgili önemli bir karar alındı. Uygulama 5 Ocak itibariyle yürürlüğe girdi.
8 gün süren arama çalışmalarının ardından ölü bulunmuştu! Elif’in sudan çıkarılan aracındaki detaylar kafa karıştırdı
Bakım bitti, dolandırıcılık başladı: Kuaförde 6 bin liralık 'pes' dedirten vurgun! İban yalanıyla esnafı soyup soğana çevirdi!
Suudi Arabistan'da, yabancı yatırımcılarla ilgili önemli bir karar alındı. Uygulama 5 Ocak itibariyle yürürlüğe girdi.
Suudi Arabistan'da, yabancı yatırımcıların da ülkedeki işlem gören hisselere doğrudan yatırım yapabilmesinin önünün açıldığı bildirildi.
Suudi Arabistan Menkul Kıymetler Saklama Merkezi Şirketinden yapılan açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu Yönetim Kurulu'nun, 5 Ocak 2026 tarihli kararıyla yabancı yatırımcıların da ülke içinde işlem gören hisselere doğrudan yatırım yapabilmesinin önünü açtığı ifade edildi.
Açıklamada, düzenlemeyle, Suudi Arabistan sermaye piyasasında yatırımcı tabanını çeşitlendirmek ve piyasanın cazibesini artırmanın amaçlandığı belirtildi.
Tüm yabancı yatırımcı kategorilerine, ana piyasadaki hisselere doğrudan yatırım yapma imkanı sağlanacağı kaydedildi. Açıklamada, kararın 1 Şubat 2026'dan itibaren yürürlüğe gireceği bildirildi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23