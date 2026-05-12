Klozete buz küpleri atanlar rahat ediyor!

Ev temizliğinde son dönemde sosyal medyada öne çıkan yöntemlerden biri, klozete buz küpleri atmak oldu. İlk bakışta sıra dışı görünen bu uygulamanın, bazı kullanıcılar tarafından özellikle kötü kokuları azaltmada ve yüzeydeki hafif kirleri gevşetmede etkili olduğu ifade ediliyor.

Temizlik içerikleri üreten kullanıcılar, birkaç avuç buz küpünün sifon sırasında farklı bir etki oluşturduğunu aktarıyor. Bazı kullanıcılar klozet yüzeyinin daha ferah göründüğünü söylerken bazıları ise kötü kokuların belirgin şekilde azaldığını ifade ediyor.

Uzmanlara göre buz küplerinin asıl etkisi sıcaklık farkı ve hareketten kaynaklanıyor. Soğuk buz parçaları sifon sırasında hareket ederek yüzeyde hafif bir sürtünme oluşturuyor. Bu durum özellikle yeni oluşmaya başlayan ince kir tabakasının gevşemesine yardımcı olabiliyor. Temizlik uzmanı Alicia Sokolowski, buz küplerinin tek başına mucize yaratmadığını ancak düzenli bakım rutininin bir parçası olarak kullanılabileceğini belirtti.

Sosyal medyada yayılan videolarda yöntemin genellikle karbonat veya az miktarda temizleyici ile birlikte uygulandığı görülüyor. Uzmanlar burada dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Özellikle çamaşır suyu gibi güçlü kimyasalların başka ürünlerle karıştırılmasının tehlikeli gaz oluşumuna yol açabileceği sık sık hatırlatılıyor. Peki bu yöntem nasıl uygulanıyor?

Öncelikle klozetin içine birkaç avuç buz küpü bırakılıyor. Ardından isteyen kişiler az miktarda karbonat veya hafif bir temizleyici ekliyor. Birkaç dakika beklendikten sonra sifon çekiliyor. Buz küpleri hareket ederken yüzeydeki hafif kirlerin gevşemesine yardımcı oluyor.

Bazı kullanıcılar yöntemin özellikle yaz aylarında daha fazla tercih edildiğini belirtiyor. Bunun nedeni ise sıcak havalarda banyolarda oluşan ağır kokuların daha hızlı yayılması. Ev düzenleme uzmanı Laura Mountford, buzlu yöntemin banyoda kısa süreli ferahlık hissi oluşturabildiğini söyledi.

Temizlik uzmanları, yöntemin yoğun kireç tabakalarında veya uzun süredir temizlenmeyen yüzeylerde yeterli olmayabileceğini aktarıyor. Çünkü buz küpleri daha çok hafif kirlerde etkili oluyor. Derin temizlik gereken durumlarda uygun temizlik ürünleri ve fırçalama işlemi hâlâ önemini koruyor.

Uzmanlar haftada bir kez yapılan hafif bakım temizliğinin banyolarda hijyen hissini korumaya yardımcı olabileceğini söylüyor. Düzenli yapılan küçük temizliklerin zamanla oluşacak ağır kirleri azaltabileceği belirtiliyor.