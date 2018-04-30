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Klasik otomobiller servet değerinde

Modelleri ve tasarımları ile dikkat çeken klasik otomobiller fiyatlarıyla şaşırtıyor. Günden güne değeri artan araçlar arasında markalarıyla öne çıkanlar sahiplerini zengin ederken alıcı adaylarının adeta ceplerini yakıyor.

30 Nisan 2018 Pazartesi 13:59
Klasik otomobiller servet değerinde

BUĞRA KARDAN

Jaguar ve Rolls Royce markalı klasik otomobillerin fiyatı 100 bin Euro’yu, Chevrolet ile Cadillac markalı arabaların bedeli ise 100 bin doları aşıyor.

Galerilerde 1967 model Volvo 122S 29 bin Euro’dan, 1970 model Volkswagen Beetle Convertible 40 bin Euro’dan satışa sunuluyor.

ROLLS ROYCE’UN YANINA YAKLAŞILAMIYOR

Şu anda 1964 model Alfa Romeo 2600 Sprint için 55 bin Euro, 1975 model Porsche 911 için 60 bin Euro, 1966 model Austin Healey 3000 MK III için 70 bin Euro talep ediliyor.

Bütün bunlar bir yana 1974’te üretilen Jaguar E Type Cabrio V12 129 bin Euro’dan, 1975’te üretilen Rolce Royce Corniche 139 bin Euro’dan fiyatlanıyor.

CADİLLAC VE CHEVROLET PAHALI

Cadillac, Chevrolet ve Dodge markalı klasik arabalar ise 40 bin ila 165 bin dolara müşterileri ile buluşuyor.

1951 model Mercedes Benz 170 S 40 bin dolara, 1949 model Dodge Coronet Fluid Drive Cyromatic 45 bin dolara satılıyor.

1968 model Chevrolet Camaro 327 RS Convertible’ın bedeli 140 bin dolar, 1955 model Chevrolet Belair Coupe’un 110 bin dolar, 1964 model Chevrolet İmpala’nın da 100 bin dolar.

Galerilerde 1973’te üretilen Plymouth Barracuda 440 125 bin dolara, 1970’te imal edilen Cadillac Coupeville 165 bin dolara mal oluyor.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 13:59
  1. Jaguar
  2. Rolls Roce
  3. klasik otomobil
  4. Türkiye'deki en pahalı araba

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