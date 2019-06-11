Klasik kekleri gölgede bırakacak bir tarif: Keçiboynuzu keki
Şifa kaynağı keçiboynuzu tozunu kullanarak damaklarınızı çatlatacak bir kek hazırlayabilirsiniz.11 Haziran 2019 Salı 08:31
Çikolatadan çok daha tatlı olmasına rağmen sağlık için son derece yararlı olan keçiboynuzunu tatlılarınızda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Anti-kanser ürünü olan keçiboynuzu bağışıklık sistemini güçlendirirken kilo vermeye de yardımcı oluyor. Hem lezzetli hem de düşük kalorili bir tatlı arzu ediyorsanız; karşınızda keçiboynuzu keki... Ama unutmayın sağlığınız ve kilo kontrolünüz için bu tip gıdaları ölçülü tüketmenizde yarar var.
Keçiboynuzu keki tarifi
Malzemeler:
- Yarım su bardağı keçiboynuzu tozu
- Yarım su bardağı badem unu
- Çeyrek su bardağı hindistan cevizi unu (Bulamazsanız, badem unu ölçüsünü arttırabilirsiniz.)
- Çay kaşığının ucuyla tuz
- Yarım çay kaşığı kabartma tozu
- Yarım su bardağı hindistan cevizi yağı (Bulamazsanız tereyağı da kullanabilirsiniz.)
- Yarım su bardağı pekmez (Tatlınıza pekmez kullanmak istemezseniz; 1 ya da 1,5 bardak şeker ilave edebilirsiniz.)
- 2 adet yumurta
- 1 paket vanilya
Keçiboynuzu tozu, badem unu, hindistan cevizi unu, kabartma tozu, vanilya ve tuzu eleyerek bir kaseye alın.
Bu arada hindistan cevizi yağını eritip bir başka kaseye alın.
Yağın içerisine pekmez ve yumurtayı ilave edip karıştırın. Pekmez kullanmak istemezseniz; 1,5 su bardağı kadar şeker kullanabilirsiniz.
Islak ve kuru malzemeleri birleştirip, pürüzsüz bir hale gelene kadar karıştırın.
Kek hamurunu kalıba boşaltıp, fırına sürün.
200 derecelik fırında yaklaşık 20 dakika keki pişirin.
Kekinizi arzu derseniz çikolata sosu ya da krem şanti ile süsleyip ikram edebilirsiniz.
Afiyet olsun.
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