0553 313 94 23

Klasik kekleri gölgede bırakacak bir tarif: Keçiboynuzu keki

Şifa kaynağı keçiboynuzu tozunu kullanarak damaklarınızı çatlatacak bir kek hazırlayabilirsiniz.

11 Haziran 2019 Salı 08:31
Klasik kekleri gölgede bırakacak bir tarif: Keçiboynuzu keki

Çikolatadan çok daha tatlı olmasına rağmen sağlık için son derece yararlı olan keçiboynuzunu tatlılarınızda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Anti-kanser ürünü olan keçiboynuzu bağışıklık sistemini güçlendirirken kilo vermeye de yardımcı oluyor. Hem lezzetli hem de düşük kalorili bir tatlı arzu ediyorsanız; karşınızda keçiboynuzu keki... Ama unutmayın sağlığınız ve kilo kontrolünüz için bu tip gıdaları ölçülü tüketmenizde yarar var.

Keçiboynuzu keki tarifi

Malzemeler:

  • Yarım su bardağı keçiboynuzu tozu
  • Yarım su bardağı badem unu
  • Çeyrek su bardağı hindistan cevizi unu (Bulamazsanız, badem unu ölçüsünü arttırabilirsiniz.)
  • Çay kaşığının ucuyla tuz
  • Yarım çay kaşığı kabartma tozu
  • Yarım su bardağı hindistan cevizi yağı (Bulamazsanız tereyağı da kullanabilirsiniz.)
  • Yarım su bardağı pekmez (Tatlınıza pekmez kullanmak istemezseniz; 1 ya da 1,5 bardak şeker ilave edebilirsiniz.)
  • 2 adet yumurta
  • 1 paket vanilya

Keçiboynuzu tozu, badem unu, hindistan cevizi unu, kabartma tozu, vanilya ve tuzu eleyerek bir kaseye alın.

Bu arada hindistan cevizi yağını eritip bir başka kaseye alın.

Yağın içerisine pekmez ve yumurtayı ilave edip karıştırın. Pekmez kullanmak istemezseniz; 1,5 su bardağı kadar şeker kullanabilirsiniz.

Islak ve kuru malzemeleri birleştirip, pürüzsüz bir hale gelene kadar karıştırın.

Kek hamurunu kalıba boşaltıp, fırına sürün.

200 derecelik fırında yaklaşık 20 dakika keki pişirin.

Kekinizi arzu derseniz çikolata sosu ya da krem şanti ile süsleyip ikram edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

Keçiboynuzu nedir? Neden keçiboynuzu tüketmeliyiz?

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 08:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP kıyımına adalet yürüyüşü
    1. CHP kıyımına adalet yürüyüşü
    2. Bakan Dönmez İstanbul'da..
    3. Edirne 'mor turizmde' konuklarını..
    4. Doç. Dr. Taner Çevik: “Teknoloji..
    5. Oltadan evlilik teklifi çıktı
    6. Piyasa güne eksi rezervle başladı
    7. Aliağa’da “Kaç Baba Kaç” kahkahaya..
    8. İran New York Times muhabirinin..
    9. Posof Savaşır köyünde heyelan
    10. Çin’de sel 2 milyon kişiyi etkiledi: 7..
    11. RTÜK iddialara cevap verdi! ‘Dizi o..
    12. Koç, CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    13. Borsa güneyükselişle başladı
    14. Kanada’de tek kullanımlık plastikler..
    15. Dışarıdan harabe ama içerisi tarih..
    16. Kırklareli’de 7 günde 96 kişi kaçak..
    17. İcradan satılık hastane
    18. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu,..
    19. "Gülen o isimle anlaşamayınca intihar..
    20. (Özel) 10 saniyede 10 bin TL’lik vurgun
    21. Sudan’da, protestoculara şiddet..
    22. Gram altın 246 lira seviyelerinde
    23. Başhekim Gezer’den uyarı: Yiyeceklerde..
    24. Endemik bitkiler, doku kültürü..
    25. A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın..
    26. Kalaycılıkta rüzgar tersine döndü
    27. Hidayet Dede’nin hayat mücadelesi;..
    28. İGDAŞ'tan Saadet'in adayına yalanlama!
    29. Mar Ahron Manastırı tarihe ışık tutuyor
    30. Kaçak elektrikle bitcoin madenciliğine..
    Çıbanbaşı Koç!
    Çıbanbaşı Koç!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    İzlanda çark etti! İşte rezalete ilişkin açıklama…
    İzlanda çark etti! İşte rezalete ilişkin açıklama…
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!

    Günün Karikatürü

    11 Haziran 2019
    Dolar yere çakıldı! İşte son rakamlar...
    Dolar yere çakıldı! İşte son rakamlar...
    Fatih sondaj gemi personeline tutuklama emri çıkarıldı
    Fatih sondaj gemi personeline tutuklama emri çıkarıldı