  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel KKTC'ye girişlerdeki karantina uygulaması 31 Ocak 2021'e kadar uzatıldı
Aktüel

KKTC'ye girişlerdeki karantina uygulaması 31 Ocak 2021'e kadar uzatıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-30 19:10:43 -
KKTC'ye girişlerdeki karantina uygulaması 31 Ocak 2021'e kadar uzatıldı

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, ülkeye giriş yapacaklar için yürürlükteki karantina uygulaması 31 Ocak 2021'e kadar uzatıldı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesince alınan ilave Kovid-19 tedbir kararlarının, Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanmasına karar verildi.

Bu kapsamda, 31 Aralık 2020'ye kadar yürürlükte olan ülkelere göre değişen karantina kararları, 31 Ocak 2021'e kadar uzatıldı.

KKTC'deki tüm ilk ve orta öğretim okullarında yarıyıl tatili 4-15 Ocak 2021'de olacak.

Dershane, etüt, özel dersler ve kurs faaliyetleri de 31 Aralık 2020-18 Ocak 2021 arasında durduruldu.

Kıbrıs Rum kesiminde son günlerde görülen yoğun vaka artışı nedeniyle 31 Aralık'tan 10 Ocak 2021'e kadar, diplomatik geçişler hariç, tüm geçişler karantinaya tabii olacak.

- Geceleri sokağa çıkma yasağı

31 Aralık'tan 4 Ocak 2021'e kadar saat 22.00'den 05.00'e kadar geçerli olacak şekilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Öte yandan 31 Aralık'tan 3 Ocak 2021'e kadar evlerde 10 kişiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı.

Daha önce uygulamaya giren, açık ve kapalı alanlarda yılbaşı etkinlikleri ve benzeri her türlü eğlence faaliyetleri ile iş yeri açılış törenlerinin yapılmamasına ilişkin karara ek olarak, 3 Ocak 2021'e kadar düğün, sinema, tiyatro, doğum günü, toplu ibadet, nişan, nikah, mevlit, sergi ve benzeri faaliyetlerinin de durdurulmasına karar verildi.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi 4 Ocak 2021'de yeniden durum değerlendirmesi yapacak.

KKTC'ye girişlerde uygulanan karantina süresi, ülkelere göre 10 ila 14 gün arasında değişiyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı?
Yerel

İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı?

Akıllarda koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan işten çıkarma yasağı devam ediyor mu yoksa uzatıldı mı? Sorusu bulunuyor. Bu sorunun c..
Bu daha başlangıç! Terör örgütü DSG o bölgede de kayıp vermeye başladı
Dünya

Bu daha başlangıç! Terör örgütü DSG o bölgede de kayıp vermeye başladı

Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı DSG, Suriye Milli Ordusu tarafından Ayn İsa bölgesinde yapılan operasyonda, kendilerine bağlı 5 teröris..
Skandal sonrası derin sessizlik! DEVA Partili 'Yahudi locasının kadın avukatı' kayıplara karıştı
Siyaset

Skandal sonrası derin sessizlik! DEVA Partili 'Yahudi locasının kadın avukatı' kayıplara karıştı

Gazeteci Fazıl Duygun'un deşifre ettiği İsrail vatandaşı DEVA Partisi Hatay il teşkilatı üyesi Av. Shayma Chanak kayıplara karıştı...
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay