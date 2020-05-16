  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Peygamber efendimize manen yakın olanlar kimlerdir?

Peygamber efendimizin şahsının özellikleri ve güzel huyları

Peygamber efendimizin yasakladığı kazanç

Peygamber efendimizin tebliğ metodu nasıldı?

Peygamber efendimiz teravih namazını kaç rekat kılardı?
için kalan
Aktüel

KKTC’den Mersin’e getirilen Suriyeliler Kilis’e gönderildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) Mersin’e getirilen Suriyeli 110 tarım işçisi, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında yurtlarda gözlem altında tutulmak üzere Kilis’e gönderildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 15:03:22 -
KKTC’den Mersin’e getirilen Suriyeliler Kilis’e gönderildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) Mersin’e getirilen Suriyeli 110 tarım işçisi, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında yurtlarda gözlem altında tutulmak üzere Kilis’e gönderildi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın koordinasyonu ile ilgili bakanlıkların ortak çalışması sonucu Suriyeli 110 tarım işçisi, bu sabah gemiyle Mersin Limanı’na getirildi. Burada önce sağlık kontrollerinden geçirilen tarım işçileri, daha sonra Yumuktepe Polis Merkezine götürülerek yemek ikram edildi ve işlemleri tamamlandı. Tarım işçileri buradan otobüslere bindirilerek, Kilis’e gitmek üzere yola çıktı.


KKTC’den getirilen Suriyelilerin, Kilis’te Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda 14 gün gözlem altında tutulacağı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı