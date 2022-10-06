KKTC’'deki Rum maşalarına cevap!
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Türk kimliği adı altında Rum tarafına maşalık yapanlara Uluslararası İlişkiler Uzmanı Emete Gözügüzelli’den cevap geldi
YENİ AKİT ANKARA
Yavru vatanda Türk kimliği adı altında Türkiye Cumhuriyeti’ne laf edip Rumlara şirin görünmeye çalışanlara Uluslararası İlişkiler Uzmanı Emete Gözügüzelli sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile cevap verdi.
Gözügüzelli paylaşımında, “Kıbrıs’ta Yunan cuntacılar, Rum Eokacıların bombalarla susturdukları ezan, yakıp yıktıkları camilerimizin sayısı epeycedir. 20 Temmuz 1974 ile Kıbrıs’ta özgürce , korkusuzca ezan sesi işitiliyorsa Anavatan Türkiye’nin sayesindedir” ifadelerini kullandı.