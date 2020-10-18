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Aktüel KKTC'de YSK cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunun kesin sonuçlarını açıkladı
Aktüel

KKTC'de YSK cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunun kesin sonuçlarını açıkladı

Yeniakit Publisher
2020-10-18 23:02:25 -
KKTC'de YSK cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunun kesin sonuçlarını açıkladı

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Yüksek Seçim Kurulu (YSK), bugün gerçekleştirilen cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunun resmi olmayan kesin sonuçlarını açıkladı.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, YSK seçim sonuçlarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Ulusal Birlik Partisinin (UBP) cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, 67 bin 322 oyla seçimdeki geçerli oyların yüzde 51,69'unu alarak seçimi önde tamamladı.

Bağımsız aday Mustafa Akıncı ise seçimi 62 bin 910 oy ve yüzde 48,31 ile bitirdi.

Seçime katılım oranı ise yüzde 67,29 oldu.

KKTC genelinde kurulan 738 sandıkta kayıtlı 199 bin 29 seçmenden 133 bin 931'i oy kullandı.

Kullanılan oy pusulalarından 130 bin 232'si geçerli sayılırken, 3 bin 699 oy kurallara uygun kullanılmadığı için geçersiz sayıldı.

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