KKTC'de yılbaşı öncesi yeni Kovid-19 önlemleri

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yılbaşı öncesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yeni tedbirler alındı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan ek Kovid-19 tedbir kararlarının uygulanmasına karar verildi.

Buna göre, 28 Aralık 2020'den itibaren saat 21.00'den sonra kafe, restoran, pastane, kuaför, güzellik merkezi, masaj salonu, spor salonu, simitçi ve berberlerin faaliyetleri durdurulacak.

Saat 21.00'den sonra yalnızca paket servis hizmeti verilebilecek.

Daha önce alınan, meyhane, bar ve benzeri eğlence yerlerinin kapatılma kararı 4 Ocak 2021'e kadar uzatıldı.

Sokakta ve kapalı alanlarda yapılacak yılbaşı ve benzeri her türlü eğlence faaliyetleri ile yeni işyeri açılışı nedeniyle düzenlenen törenler 4 Ocak 2021'e kadar yapılamayacak.

Daha önce Resmi Gazete'de yayımlanan KKTC'ye charter sefer, özel uçak, tarifeli sefer ve gemi yolu ile 3 gün ve daha kısa süreli karantinasız girişlerin durdurulmasıyla ilgili karar ise süresiz olarak uzatıldı.



